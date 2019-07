Guvernul propune modificarea Codurilor Penale! Iasa propunerile care se afla pe masa Vioricai Dancila

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul urmeaza sa adopte un proiect de lege care va reglementa utilizarea bratarilor electronice ca sisteme de supraveghere in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale. Proiectul a fost lansat in dezbatere publica si dupa ce va fi adoptat de Guvern va fi trimis Parlamentului pentru dezbatere si vot. In legea care trebuie aprobata in sedinta de Guvern se prevede si modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala astfel: Codul Penal: se propune ca in continutul constitutiv al infractiunii de distrugere, sa fie incluse si dispozitivele electronice de supraveghere Codul Penal: modificarea definitiei infractiunii de evadare Codul de Procedura Penala: excluderea posibilitatii d ...