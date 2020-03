Guvernul recunoaște, dar NU face nimic: 'Preturile au crescut brusc la aproape toate produsele'

Preţurile au crescut brusc la aproape toate produsele de bază, în data de 17 martie, dar majoritatea dintre aceste preţuri, mai puţin mărfurile care vin din import, au revenit la valorile iniţiale în 19 şi 24 martie, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

"Aş vrea să mă refer la faptul că încă de la începutul crizei, noi, din Ministerul Agriculturii, şi prin Direcţiile Agricole Judeţene am declanşat o acţiune de monitorizare a preţurilor la raft. Şi am luat majoritatea retailerilor mari, lanţurile de magazine. Şi avem monitorizări în data de 17 (martie n.r), deci a doua zi după declanşarea stării de urgenţă, în 19 şi în 24. Am luat, sigur, principalele produse de bază. Şi dacă ne uităm şi analizăm situaţia pe care o avem aici, imediat, în data de 17 preţurile au crescut brusc la aproape toate aceste produse de bază, dar constatăm că în data de 19 şi ieri, în data de 24, majoritatea dintre aceste preţuri, mai puţin mărfurile care vin din import, au revenit la valorile iniţiale. Diferenţe foarte, foarte mici. Asta mă refer la marii retaileri. Nu contest că în anumite magazine de cartier sau în anumite pieţe unii indivizi nu au încercat şi nu au reuşit să facă speculă şi la un moment dat să crească aceste preţuri, dar pe termen lung am constatat că într-o săptămână, chiar dacă la început preţurile au crescut brusc şi au speriat lumea, ele au coborât simţitor din două motive, spunem noi. Este vorba de o schimbare de comportament de aprovizionare, pentru că iniţial la declanşarea crizei toată lumea a alergat şi a făcut stocuri, iar apoi cumpărăturile au devenit din ce în ce mai puţine. În paralel s-au închis şi restaurantele şi fast-food-urile", a spus Adrian Oros, la Realitatea TV, potrivit Agerpres.ro.

El a precizat că în prezent există producători de toate categoriile, atât legumicultori cât şi producători de carne care spun că au marfă, au stocuri de marfă şi nimeni nu le mai cere.

"Deci situaţia este paradoxală şi nu este o problemă de producţie sau de aprovizionare, este o problemă de schimbare de comportament a cumpărătorului care, sperăm noi, într-o săptămână - două, să revină la ceea ce a fost iniţial, pentru că, în paralel, noi suntem în legătură continuă cu toate asociaţiile de producători agricoli, de fermieri, de retaileri, şi i-am sfătuit să stea la masă toţi şi să discute despre acest preţ, pentru că dacă statul vine şi plafonează doar preţul la raft, nu rezolvă nimic. În primul rând, vor fi afectaţi producătorii, şi de regulă cei mici, adică producătorii români, ei vor pierde primii. Apoi, vom încuraja piaţa neagră şi specula, iar cei puternici îşi vor face stocuri. Deci nu aşa se rezolvă treaba. Treaba se rezolvă dacă şi producătorul şi procesatorul şi transportatorul şi comerciantul de pe fiecare filieră de produs stă la masă, discută despre acea marjă de profit care trebuie s-o aibă între ei, în fiecare verigă a acestui lanţ şi împreună într-o lună, în două, în trei, să trecem cu toţii peste acest impas. După care, dacă trece criza pot să înceapă iar războiul comercial, dar până atunci trebuie să-şi dea mâna, să aibă un comportament echilibrat, responsabil şi omenos", a afirmat Adrian Oros.

El a menţionat că au fost făcute grupuri de lucru la minister pentru a vedea care sunt problemele, precizând însă că micii producători trebuie să se unească în aşa fel încât să poată să negocieze inputurile, dar să poată să îşi vândă şi marfa.

"Am făcut apel către toţi primarii să nu închidă pieţele agroalimentare. În opinia mea este mult mai puţin periculos dacă ai nişte proceduri clare să faci comerţ într-o piaţă agroalimentară decât într-un magazin de cartier de 10 metri pătraţi, magazine care au rămas deschise. Aceste pieţe agroalimentare ar trebui să fie, mai ales în această perioadă, în primul rând pentru producătorii locali, cei care vin acum cu produse proaspete şi trebuie scoşi imediat afară toţi samsarii şi toţi speculanţii din pieţe. Măcar acum în această situaţie de criză, administraţia pieţelor să facă acest lucru. Iar pieţele, atâta timp cât este posibil, şi sper să fie posibil tot timpul, pieţele trebuie să fie neapărat deschise. Este singura modalitate prin care cei mici pot să-şi vândă marfa. De aceea am şi prins în ordonanţa 3 de aseară deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole şi deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare", a mai spus Adrian Oros.