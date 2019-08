Guvernul reduce drastic bugetul Inspectiei Juridice. Controalele cerute de CSM dupa tragedia de la Caracal sunt in pericol

Inspectia Judiciara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In toiul verificarilor dupa cazul de la Caracal, Guvernul pregateste o rectificare bugetara importanta, prin care va taia nu mai putin de 20% din bugetul Inspectiei Judiciare. Astfel, controalele cerute de Sectia pentru procurori a CSM, la DIICOT si la parchetele de judecatorii si tribunale, pe tema dosarelor cu disparitii de persoane, ar putea fi blocate. Bugetul Inspectiei Judiciare pe anul 2019, votat in luna februarie in Parlament, este de 53.778.000 de lei. La rectificare ar urma sa se taie 10.743.000 de lei din bugetul institutiei care se ocupa de cercetarea disciplinara a magistratilor. DIICOT a gasit noi fragmente osoase si dinti de provenienta umana Pe langa cele doua controale cerute de ...