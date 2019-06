Guvernul restituie banii pentru taxa auto

bani 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul a decis sa suplimenteze bugetul Ministerului Mediului cu 650 de milioane de lei pentru restituirea taxei auto. Banii provin din Fondul de rezerva al Executivului prevazut pe acest an. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a restituit, in perioada 3 - 5 iunie 2019, 700 milioane de lei catre 420.000 de contribuabili. Aceasta suma reprezinta taxe auto achitate de catre acestia in perioada 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2017. Initial, ministrul Mediului anunta ca banii vor fi restituiti in totalitate pana la sfarsitul lunii mai. O noua taxa auto va fi introdusa pentru toate masinile mai vechi care polueaza. S-ar putea spune ca revine taxa de mediu Amintim ca pe 29 mai 2019, ministrul Gratiela G ...