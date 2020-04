Guvernul Romaniei AVERTIZEAZA executivul de la Viena: 'Nu va veni cine va dori in Romania cu trenul sa ia pe cine va dori, in gara, sa-i duca unde doresc ei'

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat vineri, la Timişoara, că până în momentul de faţă nu există înregistrată nicio solicitare din partea vreunui oficial austriac cu privire la un tren care să plece din Gara Timişoara, pe 2 mai, pentru a transporta în Austria forţă de muncă din România pentru îngrijirea vârstnicilor din această ţară.

Lucian Bode a subliniat că este vorba despre "declaraţia unui politician" austriac şi că dacă se va ajunge la un acord guvernamental, "nu va veni cine va dori în România cu trenul să ia pe cine va dori din România, în gară, să-i ducă unde doresc ei", scrie agerpres.ro.

"Eu am văzut această comunicare publică din partea unui oficial austriac. La Ministerul Transporturilor nu există nicio solicitare oficială din partea vreunui oficial austriac pentru acel tren care să pornească din Timişoara pe data de 2 mai. Noi am cerut să facă demersurile şi am transmis adrese oficiale către Ministerul Afacerilor Externe, către ambasadă, către Ministerul Afacerilor Interne, să ne spună dacă la ei a ajuns vreo astfel de solicitare. La noi nu a ajuns", a afirmat Lucian Bode.

Ministrul Transporturilor a mai spus că este "potrivit" orice demers care respectă ordonanţele militare în vigoare în România şi a atenţionat că ţara noastră se mai află în stare de urgenţă "cel puţin până în data de 15 mai".

"În această perioadă avem obligaţie zero de a implementa tot ceea ce s-a stabilit prin ordonanţele militare pentru a proteja populaţia, pentru a respecta măsurile sanitare şi să ne gândim în acelaşi timp cum menţinem în viaţă toate sectoarele economice. (...). Dacă vom ajunge la un acord guvernamental (cu Austria, n.r.), fiţi convinşi că nu va veni cine va dori în România cu trenul să ia pe cine va dori din România, în gară, să-i ducă unde doresc ei. Dacă se va ajunge la operaţionalizarea unui astfel de tren, această activitate se va desfăşura după regulile statului român. Deocamdată nu avem nicio solicitare oficială, ci doar o declaraţie a unui politician din Austria, pe care o tratăm ca o declaraţie. Din punctul nostru de vedere, nimic concret", a detaliat ministrul Bode.

Oficialul guvernamental a vizitat, vineri, noul spital militar de campanie COVID din Timişoara, ridicat de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Ministerul Transporturilor.

"Nu am crezut că voi vedea vreodată o astfel de mobilizare. În trei zile, 130 de militari au ridicat un spital. Probabil mâine-poimâine va fi funcţional, cu 56 de locuri, cu paturi ATI. Acest complex a fost realizat în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, prin CFR S.A. Luni ne-au sunat să le dăm acordul şi am spus că suntem în război, iar în război nu ne gândim unde vom face antrenamente peste două luni, ci ne gândim cum salvăm vieţi", a mai afirmat ministrul Lucian Bode.

