Guvernul Romaniei - Hotarari cu aplicabilitate in domeniul culturii

Guvernul României a aprobat, în ședința de miercuri, 19 august, modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografiei. Industria cinematografică și audiovizuală va putea beneficia, în curând, de sprijinul financiar nerambursabil, în cuantum de până la 45% din valoarea proiectelor, prin intermediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Modificările aduse de această Hotărâre de Guvern sunt cu privire la: extinderea termenului de valabilitate al schemei de ajutor de stat până la 31.12.2023, modalitatea alocărilor financiare, modalitatea de plată, obligațiile beneficiarului și completarea Comisiei de selecție, denumită în continuare “Comisia de Film în România”.

În termen de 30 de zile, vor fi aprobate, prin ordin al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, criteriile pentru încadrarea ca produs cultural, procedura de evaluare și verificare a proiectelor depuse, a procedurii de monitorizare a proiectelor acceptate la finanțare și a procedurii de plată.

De asemenea, tot ieri, a fost aprobat amendamentul convenit între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la București, la 29 iunie 2020, şi la Paris, la 3 iulie 2020, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București, la 4 mai 2007, și la Paris, la 14 mai.

Până în acest moment, au fost finalizate trei dintre cele cinci investiții: Teatrul Național I.L. Caragiale București, Biblioteca Națională București și Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca. Pentru celelalte două obiective, respectiv înființarea Muzeului Național al Revoluției din România de la Timișoara și reabilitarea Sălii Omnia din București, pentru a găzdui Centrul Național al Dansului București, Guvernul României, prin Ministerului Culturii și Ministerul Finanțelor Publice, a primit acordul BCDE pentru extinderea termenului de finalizare a proiectelor, până la data de 30 iunie 2023.

Un alt act aprobat, în ședința de ieri, a fost amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti, la 9 iunie 2020, şi la Paris, la 3 iulie 2020, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București, la 12 decembrie 2006 şi la Paris, la 18 decembrie 2006. Principalele obiective sunt consolidarea, reabilitarea, restaurarea și punerea în funcțiune a 16 monumente istorice de importanță națională. Până în prezent, au fost deja renovate și redeschise publicului 13 obiective, cum ar fi: Palatul Culturii Iași, Palatul Regal-Sala Tronului și Opera Română din București.

În acest context, la cererea Ministerului Culturii, din data de 9 iunie 2020, BCDE a acceptat extinderea termenului de finalizare a proiectului, până la data de 30 iunie 2023, pentru: Muzeul Național George Enescu (Palatul Cantacuzino din București), Filiala Omnia Craiova a Bibliotecii Naționale a României, Muzeele Dr. Ioan și Nicolae Kalinderu din subordinea Muzeului Național de Artă a României, aflate în diferite stadii de implementare.

Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii: „Relația de parteneriat dintre Ministerul Culturii, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a reprezentat un pilon pe care am putut să creștem importanța economică și de dezvoltare a sectoarelor cultural-creative. Industria cinematografică și audiovizuală, mai ales în contextul actual, are nevoie de instrumente financiare transparente, echitabile și care să fie un sprijin real pentru reluarea activității. În contextul schemei de ajutor de stat, această industrie are și un potențial extraordinar de promovare a patrimoniului românesc, față de care avem inclusiv datoria de conservare și restaurare. În sprijinul acestei idei, extinderea termenului de implementare a investițiilor cuprinse în cele 2 Acorduri-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei reprezintă un pas esențial pentru finalizarea construcției, renovarea și reabilitarea clădirilor culturale de interes public și a monumentelor istorice din România. Din 21 de obiective de investiții, 16 sunt deja finalizare, iar răgazul primit face posibilă implementarea cu succes a programului asumat”.