Guvernul rus a demisionat

Guvernul rus condus de premierul Dmitri Medvedev a demisionat miercuri, după ce preşedintele Vladimir Putin a anunţat o serie de schimbări politice în discursul său despre starea naţiunii, transmite agenţia EFE. Medvedev a preluat conducerea executivului în mai 2018, la două luni după realegerea lui Putin ca preşedinte. Foto: (c) Sputnik / Dmitry Astakhov / REUTERS Acesta din urmă a propus miercuri organizarea unui referendum pentru revizuirea Constituţiei cu scopul consolidării puterilor Parlamentului, menţinând în acelaşi timp caracterul prezidenţial al sistemului politic pe care îl patronează de 20 de ani. Foto: (c) DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK / EPA Principală măsură anunţată vizează consolidarea rolului Parlamentului în formarea guvernului, oferindu-i-se prerogativa alegerii şefului guvernului pe care preşedintele va fi apoi obligat să-l numească. În prezent, Duma confirmă alegerea făcută de şeful statului. Cu toate acestea, Vladimir Putin, al cărui actual mandat se încheie în 2024 şi care conform legislaţiei în vigoare nu are dreptul să candideze din nou, a subliniat că Rusia trebuie să fie în continuare condusă de un sistem prezidenţial. Foto: (c) DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK / EPA Fără să ofere precizări, Vladimir Putin a abordat şi problema modificării articolului care limitează numărul mandatelor prezidenţiale 'la două mandate succesive'.AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Mihaela Toth, editor online: Anda Badea)