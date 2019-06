Guvernul schimba direcția economica: se pregatește modificarea OUG 114 și OUG 19

Remus Borza, fostul consilier economic al premierului Viorica Dăncilă, a avansat sâmbătă, înainte să fie demis, într-o intervenție telefonică la un post de televiune, ideea unei noi ordonanțe care să modifice celebrele OUG 114/2018 și OUG 19/2019, potrivit Mediafax.

„De principiu a existat o logică a ordonanței 114, am avut creșteri economice chiar de 7%, în 2017, în medie de 4,7% în ultimii șapte ani și o dublare a PIB, iar impozitul colectat de la 600.000 de firme înregistrate la Registrul Comerțului a scăzut de la an la an, este un paradox”, a spus Borza la Antena 3.

În prezent legea de aprobare a OUG 114/2018 este discutată în Parlament, a primit raport negativ într-o comisie și urmează să fie discutată în comisia de buget si ulterior în Plen.

Borza a spus că evaziunea fiscală a ajuns la 16 miliarde de euro anual, echivalentul a 13 autostrăzi Comarnic – Brașov.

