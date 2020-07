Guvernul schimba regulile pentru accesarea fondurilor europene

Guvernul a adoptat miercuri un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care cele opt Agenţii de Dezvoltare Regională din regiunile de dezvoltare ale României primesc atribuţii şi rol de Autorităţi de Management, a explicat, miercuri seară, purtătorul de cuvânt al Guvernului Ionel Dancă. “A fost adoptată o ordonanţă de urgenţă care revoluţionează sistemul de gestiune […] The post Guvernul schimbă regulile pentru accesarea fondurilor europene appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.