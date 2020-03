Guvernul scutește de la taxe vamale si TVA importurile destinate prevenirii si combaterii COVID-19 pe perioada starii de urgența

Ministrul finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat, după ședința de Guvern de joi seară, că a fost adoptată ordonanța de urgență prin care importurile destinate prevenirii şi combaterii COVID-19 vor fi scutite de taxe vamale şi TVA pe perioada stării de urgență și pentru 30 de zile după încetarea acesteia. De altfel, ministrul a anunțat și The post Guvernul scutește de la taxe vamale şi TVA importurile destinate prevenirii şi combaterii COVID-19 pe perioada stării de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.