Guvernul si-a asumat raspunderea privind amanarea termenului pentru cresterea vechimii in vederea accederii la INM

Guvernul Orban şi-a asumat răspunderea, joi, în plenul reunit al Parlamentului, în ceea ce priveşte amânarea termenului pentru creşterea vechimii în vederea accederii magistraţilor la Institutul Naţional al Magistraturii (INM). "Primul proiect de lege pe care Guvernul îşi angajează răspunderea este legea privind unele măsuri aplicabile în anul 2020 referitoare la concursul de admitere la INM. A trebuit să modificăm proiectul ca urmare a unor amendamente admise. (...) Dacă nu am fi luat această iniţiativă, cu siguranţă sistemul de justiţie ar fi fost grav afectat, accesul cetăţenilor la actul de justiţie ar fi fost restrâns dramatic, iar disfuncţionalităţile provocate în sistemul de justiţie ar fi afectat grav sistemul de justiţie", a spus premierul Ludovic Orban în plenul Parlamentului. El a arătat că Guvernul a luat act de faptul că Parlamentul a adoptat prorogarea termenelor pentru pensionarea anticipată a magistraţilor şi pentru trecerea de la completele de doi judecători la cele de trei. "Ca urmare a adoptării de către Parlamentul României a acestor modificări, au fost formulate amendamente din partea domnului deputat Ioan Cupşa şi a domnului senator Robert Cazanciuc. Am acceptat amendamentul înaintat de domnul deputat Ioan Cupşa şi partea de amendament formulată de domnul Cazanciuc prin care am scos din corpul legii cele două articole care se referă la prorogarea termenului de intrare în vigoare pentru pensionarea anticipată a magistraţilor şi pentru trecerea de la completurile de doi la completurile de trei. Am păstrat în corpul legii articolul care se referă la vechimea necesară pentru concursul de admitere la INM şi am respins amendamentul domnului senator Robert Cazanciuc", a explicat Orban. El a arătat că articolul unic al legii are următorul cuprins: "Admiterea la INM în 2020, precum şi formarea profesională iniţială, examenul de absolvire a INM, stagiul şi examenul de capacitate al auditorilor de justiţie admişi la INM în anul 2020 se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor articolelor 1-12 şi 16 din OUG 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la INM, formarea profesională iniţiată a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a INM, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, legii 304/2004 privind organizarea judiciară şi legii 317/2004 privind CSM, cu modificările ulterioare". Constituţia prevede la articolul 114 că Executivul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege. Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată. Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu se depune o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: Angajarea răspunderii guvernului - procedură Guvernul şi-a asumat răspunderea pe proiectul de lege privind reglementarea unor măsuri în domeniul transportului de persoane Guvernul şi-a asumat răspunderea pe proiectul pentru aprobarea plafoanelor indicatorilor specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe 2020