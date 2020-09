Guvernul Spaniei cere extinderea restrictiilor in toata capitala

Regiunea capitalei spaniole Madrid, epicentrul epidemiei de COVID-19 in Spania, a anuntat vineri o extindere a restrictiilor antiepidemice catre alte cateva zone in plus fata de cele unde acestea deja se aplica, o decizie considerata insuficienta de guvernul central al Spaniei, care a cerut instituirea acestor masuri in toata capitala, relateaza AFP.