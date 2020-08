Guvernul spune ca va contesta, din nou, la CCR dublarea alocațiilor, iar daca judecatorii o vor cere, banii vor fi dați copiilor

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, susţine că Guvernul va lua "în echipă” o decizie privind sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu respingerea de către Parlament a ordonanţei de urgenţă care prevede creşterea etapizată a alocaţiilor pentru copii. Alexandru spune că Guvernul a decis dublarea etapizată a alocaţiilor "în linie cu litera şi spiritul” Constituţiei.

"O decizie pe această chestiune o vom lua în echipa guvernamentală şi o vom anunţa public”, a declarat Violeta Alexandru marţi seară, la TVR, întrebată fiind când şi pe ce temei va ataca guvernul la CCR legea privind dublarea alocaţiilor pentru copii dintr-o singură etapă şi nu în mai multe tranşe, aşa cum a propus Executivul.

Citește și: Vești importante! Guvernul ar putea introduce noi taxe

Ea a arătat că motivul pentru care Guvernul nu procedează la majorări de venituri fără acoperire bugetară este legat de responsabilitatea echipei de la Palatul Victoria.

"Politica populistă de a dubla, de a tripla peste noapte ne face rău în primul rând pentru că bulversează bugetul, nu are o implicare a sursei bugetare şi practic scindează societatea (...) În a doilea rând ne pune pe noi ca şi când am fi în defensivă şi nu este cazul; am crescut alocaţiile şi vor ajunge la dublare în etape. (...) a dubla, a tripla.. de ce nu ne-am fi dorit, pentru că suntem în an electoral, să facem un gest de populism? Pentru că suntem responsabili”, a adăugat ministrul Muncii.

Citește și: Video Cumătrul lui Emi Pian face campanie pentru PNL! A trecut la amenințări fără precedent

Violeta Alexandru a declarat, de asemenea, că, în situaţia în care CCR va decide că alocaţiile trebuie dublate, liberalii nu vor contesta decizia CCR.

"Să ştiţi că noi decizia am luat-o în linie cu litera şi spiritul hotărârii Curţii Constituţionale. Deci, din moment ce ne-am preocupat să urmărim conţinutul Curţii, aşteptarea mea este să nu se întâmple acest lucru. Cu toate acestea, bineînţeles că respectăm decizia Curţii şi veţi vedea la momentul respectiv care este abordarea, dar în niciun caz nu veţi auzi de la vreun reprezentant al PNL că nu respectă legea sau că încearcă să se eschiveze. (...) Trebuie să fim conştienţi toţi că din buget – şi bugetul acesta nu înseamnă nişte bani care vin din eter, sunt banii celor care muncesc şi plătesc taxe şi impozite - dacă economia nu-şi revine şi oamenii nu muncesc, nu sunt sume la buget. Toţi aceşti bani înseamnă bani care vin din economie”, a adăugat Violeta Alexandru.

Citește și: Lovitură pentru o companie de pe piața de medicamente! Amendată cu peste 2 milioane de euro, pe timp de pandemie

Camera Deputaţilor a adoptat, săptămâna trecută, decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonanţei de urgenţă privind creşterea etapizată a alocaţiilor pentru copii. Astfel, rămâne în vigoare legea care prevede dublarea alocaţiilor de la 1 septembrie, de la 150 la 300 de lei.

Premierul Ludovic Orban a anunţat că Guvernul pregăteşte argumentele pentru a sesiza Curtea Constituţională în legătură cu respingerea de către Parlament a ordonanţei de urgenţă care prevede creşterea etapizată a alocaţiilor pentru copii.

Citește și: Viceprimarul Capitalei face acuzații la adresa Executivului: Deschiderea școlilor este crimă cu premeditare .