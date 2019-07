Guvernul stabileste prin Ordonanta data alegerilor prezidentiale. Cand  mergem la vot

alegeri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a anuntat ca Guvernul va stabili astazi, prin Ordonanat de Uurgenta a Guvenrului (OUG), data la care vor avea loc alegeri prezidentiale. "Astazi vom stabili din OUG data de 10 noiembrie zi de alegere a presedintelui Romaniei", a anuntat Dancila. Mesaj DUR transmis de Calin Popescu Tariceanu Opozitiei: Nu mereu cei care iau voturile le si merita Aceasta a spus ca ulterior Guvernul va aproba si modicarea modului in care au loc alegerile in acord cu legislatia votata in Parlament. Membrii diaspora vor vota pe parcusul mai multor zile, iar pentru alegerile prezidentiale romanii plecati in strainatate isi pot exprima preferinta si prin intermediul votului ...