Subvenția acordată partidelor politice de la bugetul de stat ar urma să fie redusă cu o treime, au declarat surse politice. În proiectul de buget pe anul viitor se prevede că suma totală acordată partidelor parlamentare va fi de aproape 180 de milioane de lei. Suma este în scădere cu aproape 30% față de cea The post Guvernul taie bani de la partidele politice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.