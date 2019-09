Guvernul Trump considera nationalismul alb drept o amenintare terorista majora

extrema dreapta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Departamentul american al Securitatii Interne (DHS) acorda o atentie majora luptei impotriva amenintarii nationalismului alb in Statele Unite - o premiera dupa atentatele teroriste ale extremei drepte din ultimul an, la El Paso, Gilroy, Poway si Pittsburgh - in cadrul noii sale strategii in lupta impotriva terorismului, dezvaluita de catre secretarul interimar Kevin McAleenan, relateaza Vice News. In total 22 de persoane - 14 americani si opt mexicani - au fost ucise in august intr-un atentat la El Paso, indoliind America. Se cere demiterea lui Donald Trump DHS, infiintat in 2002, in urma atentatelor de la 11 septembrie 2001, si-a concentrat strategia asupra amenintarilor reprezentate de grupari stra ...