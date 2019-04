Guvernul va aproba prin OUG, un program de sprijin punctual. Iata despre ce este vorba

Guvern Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat astazi la Botosani ca Guvernul va aproba ”cat de curand”, prin OUG, un program de sprijin punctual pentru nord-estul tarii prin acordarea a 20.000 de lei pentru fiecare gospodarie pentru imbunatatirea conditiilor de locuire in mediul rural. ”Plecand de la idea ca aceasta regiune are un PIB pe locuitor de 27,000 de lei fata de 44,000 de lei media nationala, am gandit, am elaborat un program specific de sprijin punctual pentru aceasta regiune. O sa va spun doar cateva elemente din program, restul programului sper ca in toata aceasta perioada sa il faceti cunoscut pentru ca oamenii sa il poata sa il acceseze. Este vorba in primul rand de acord ...