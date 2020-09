Guvernul va decide in cursul acestei saptamani daca romanii care se intorc din strainatate vor fi testați, in loc sa stea 14 zile de izolare

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni că în cursul acestei săptămâni se va lua o decizie în legătură cu posibilitatea ca persoanele care se întorc din străinătate să nu mai fie obligate să stea 14 zile în izolare, dacă prezintă un test COVID negativ. „Noi am așteptat pentru că la nivelul UE există o dezbatere […] The post Guvernul va decide în cursul acestei săptămâni dacă românii care se întorc din străinătate vor fi testați, în loc să stea 14 zile de izolare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.