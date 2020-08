Guvernul va lua doar o treime din tabletele promise elevilor. Pe cine da vina Orban

Premierul Ludovic Orban a anunţat că Guvernul va putea achiziționa doar 70-80.000 din cele 250.000 de tablete destinate elevilor în noul an școlar. Ludovic Orban a precizat că va schimba conducerea ONAC, instituţiei care s-a ocupat de licitaţie, transmite Hotnews.ro. „Nu vom putea achiziţiona toate cele 250.000 de tablete. Achiziţia e la ONAC” a declarat […] The post Guvernul va lua doar o treime din tabletele promise elevilor. Pe cine dă vina Orban appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.