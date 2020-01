Guvernul vrea sa abroge legea de dublare a alocațiilor copiilor

Premierul Ludovic Orban a anunțat prorogarea legii privind dublarea alocațiilor copiilor. Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că nu va bloca legea, ci o va promulga, dar acum este “în analiză”. Orban a spus, vineri dimineață, dup întâlnirea cu președintele, că “Noi suntem puși în situația de a găsi bani, pentru că nu există fonduri. The post Guvernul vrea să abroge legea de dublare a alocațiilor copiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.