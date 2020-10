Guvernul vrea sa declare stare de calamitate. Zone din Romania, intr-o situație extrema

Guvernul Ludovic Orban intenționează să adopte o ordonanță de urgență pentru declararea stării de calamitate pentru fenomenul de secetă pedologică în agricultură. Din rapoarte oficiale care au ajuns la București, situația în teritoriu este de o gravitate severă. Comitetele Județene pentru Situații de Urgență au trimis Ministerului Agriculturii evaluările pagubele la culturile agricole. „O suprafață […] The post Guvernul vrea să declare stare de calamitate. Zone din România, într-o situație extremă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.