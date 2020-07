Guvernul vrea sa rascumpere Arenele BNR

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că statul ar trebui să răscumpere Arenele BNR de la banca naţională, pentru a putea fi readuse în circuitul sportiv.

"Aş sublinia încă o dată nevoia de a avea pentru Bucureşti un sistem de arene destinate tenisului. Este un sport în care am dovedit, prin performanţe şi prin numărul foarte mare de copii care se află în fază de iniţiere în momentul de faţă, că are viitor. Mai mult, competiţii cu relevanţă internaţională, competiţii majore să poată găzdui şi Bucureştiul. Avem potenţial, avem chiar nişte arene abandonate de ani de zile, care ar putea fi un mic Roland Garros al Bucureştiului. Situaţia de la Arenele BNR se poate debloca, din punctul meu de vedere, printr-o discuţie instituţională între guvern, în ansamblul lui, nu neapărat MTS, pentru că nu avem resursele prin care să despăgubim investiţia BNR, şi banca naţională. Eu nu am avut discuţii cu domnul Isărescu, dar asta este soluţia. Arenele BNR, care sunt nefolosite şi aflate într-un stadiu avansat de degradare, trebuie preluate, răscumpărate, pentru că ei au făcut o investiţie acolo, complexul acela a beneficiat de o amplă investiţie a BNR, s-a făcut şi stadion de fotbal. Trebuie preluate de stat, că e vorba de MTS, de Primăria Generală a Capitalei, cineva trebuie să le administreze şi statul trebuie să demareze discuţiile pentru a rezolva această situaţie. Am avut câteva discuţii cu premierul pe această temă şi e un proiect la care ţin foarte mult", a declarat Stroe.

Ministrul a reafirmat faptul că nu se pune deocamdată problema revenirii spectatorilor pe stadioane. "Noi ne pregătim ca instituţii pentru vremuri nu prea bune. Probabil vom permite prezenţa spectatorilor când cifrele vor ajunge către zero sau vor fi în descreştere. Suntem pregătiţi pentru a crea cadrul legislativ şi modalitatea, algoritmul de păstrare a distanţării sociale, pentru a asigura prezenţa spectatorilor pe stadioane, dar numai în condiţiile în care cifrele vor coborî. M-aş bucura să ajungem la toamnă în situaţia să revenim la normalitate socială, nu numai la sport, ci şi în viaţa de zi cu zi."

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a prezentat, marţi, componenta ce îi revine domeniului pe care îl coordonează din Programul de relansare economică al Guvernului Orban. Potrivit acestui plan, valabil în perioada 2021-2027, MTS va acorda vouchere copiilor pentru a practica sportul în mod organizat, granturi cluburilor şi federaţiilor pentru investiţii în infrastructură şi vor fi construite săli polivalente, bazine de nataţie, patinoare, baze sportive.