H3RO by Trichallenge: La Mamaia continua cea mai mare competitie de triatlon din sud-estul Europei (galerie foto)

Cea de-a 11-a ediție a celei mai mari competiții de triatlon din sud-estul Europei, H3RO by Trichallenge, a debutat vineri în stațiunea Mamaia, cu proba de Aquathlon, iar întrecerile se derulează și astăzi, și mâine.Ziua de astăzi a fost rezervată probelor de Supersprint, Sprint (individual, ștafetă) și Olimpic (individual, ștafetă), ceremonia de premiere fiind programată la ora 17.00.Duminică, de la ora 8.00, sunt programate cursele pe distanță Half, proba H3RO individual și ștafetă. Toți participanții înscriși vor puncta în clasamentul national pe distanță Half. Festivitatea de premiere va avea loc la ora 17.00.Evenimentul este finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de către ACS Smartatletic.Ediția din acest an a adus la start nu mai puțin de 1.300 de participanți, inclusiv 200 de sportivi veniți din toate colțurile lumii. Dintre cei 200 de străini ce reprezintă 38 de țări, nu mai puțin de 78 de sportivi reprezintă Elitele, cel mai înalt nivel de performanță la nivel global.Competiția înglobează două Campionate Naționale, o Cupă a României și o Cupă Europeană. Anul acesta aduce și două Campionate Naționale în cadrul festivalului de triatlon ce va avea loc în Mamaia: Distanță Half și Supersprint. De asemenea, competiția găzduiește și Cupa României la Aquathlon.Anul acesta, H3RO by TriChallenge își consolidează relevanța la nivel continental și devine gazdă a Cupei Europene de Triatlon Sprint.