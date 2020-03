Hacker-ul ucis in stil mafiot, condamnat la Cluj pentru infracțiuni informatice

Iulia Cezar oancea

Iulian Cezar Oancea, tânărul ucis în urmă cu câteva zile în stil mafiot la Bacău avea 21 de ani şi în trecut a fost trimis în judecată la Cluj pentru fraude informatice de proporţii.

Un tânăr a fost împuşcat mortal luni seară într-o scară de bloc din Bacău, de pe starda Alecu Russo, după ce asupra sa au fost trase mai multe focuri de armă. Din primele informaţii, se pare că ar fi vorba despre reglarea unor conturi în stil mafiot. Anchetatorii au aflat că pe tânăr îl cheamă Iulian Cezar Oancea, cu un trecut infracţional impresionant. Adevărul a scris despre el că a fost trimis în judecată la începutul anului 2019, pentru fapte comise în perioada 2013-2015, atunci când hacker-ul avea 12-14 ani. A fost trimis în judecată de DIICOT pentru că a spart conturi bancare furând în jur de 100.000 de euro.

El a mai fost condamnat în trecut, de instanţe din Bacău şi Cluj pentru fapte similare.

”În temeiul art. 38 alin.1 Cod Penal constată că cele 13 (treisprezece) infracţiuni de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. 2 Cod Penal şi 3 (trei) infracţiuni de tentativă la efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 32 alin. 1 rap. la art. 250 alin. 2 Cod Penal toate cu aplicarea art. 113 alin. 3 Cod Penal comise de către inculpatul minor OANCEA CEZAR IULIAN sunt concurente cu infractiunile pentru care inculpatului i-a fost aplicată măsura educativă privativă de libertate constând în internarea intr-un centru de detentie pentru o perioada de 3 ani conform art. 125 Cod Penal aplicată prin sentinta penală nr. 115/10.03.2015 a Tribunalului Bacău definitivă prin decizia penala nr. 1025/22.10.2015 a Curtii de Apel Bacău. În temeiul art. 129 alin.1 şi art. 125 alin.3 teza II Cod Penal prelungeşte măsura educativă privativă de libertate a internării în centru detenţie aplicată inculpatului minor OANCEA CEZAR IULIAN, aflat in prezent in Centru de Detentie Craiova, prin sentinta penala nr. 115/10.03.2015 a Tribunalului Bacău definitivă prin decizia penala nr. 1025/22.10.2015 a Curtii de Apel Bacău pentru comiterea infractiunilor concurente mai sus mentionate, la durata de 5 ani . În temeiul art. 404 alin.4 lit.a Cod Procedura Penala rap la art. 125 alin.3 teza finală Cod Penal scade perioada executată începând din data de 22.10.2015 la zi. În temeiul art. 404 alin.4 lit.a Cod Procedura Penală rap la art. 72 Cod Penal deduce din măsura educativă privativă de libertate aplicată masura preventivă a retinerii de 24 de ore luata in cursul urmării penale din data de 15.09.2015 ora 19,30 pana in data de 16.09.2015 oar 19,30 ( ordonanta – f. 78 vol VI dosar UP ) şi cea a arestului preventiv luata fata de inculpatul minor Oancea Cezar Iulian din data de 16.09.2015 la zi”, se arăta în sentința de condamnare a Judecătoriei Cluj, rămasă definitvă.

El a fost eliberat condiţionat în 2018 dintr-un centru de reeducare a minorilor. Cezar Oancea a povestit acum câţiva ani într-un articol publicat pe blogul său că aventura lui infracţională a pornit la vârsta de 6 ani, atunci când părinţii i-au cumpărat un calculator. „Chestia asta m-a prins, mi-a plăcut şi am început să aprofundez. M-a atras în special gamingul şi am făcut şi ceva programare web (html, css, js).” Cel mai probabil, crima de luni seara are legătură cu activităţile desfăşurate de tânăr. Poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere şi încearcă să-l găsească pe criminal.





