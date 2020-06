HAGAG a primit certificatul de urbanism pentru restaurarea Palatului Știrbey

Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe a primit certificatul de urbanism în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții privind restaurarea, consolidarea și refuncționalizarea clădirii monument istoric Palatul Știrbey, informează un comunicat.

Reprezentanții companiei au solicitat, în completare, un aviz adițional pentru reconstruirea corpului anexă ce adăpostea fosta remiză de trăsuri. Bugetul alocat pentru lucrările de recondiționare a Palatului și reedificarea corpului anexă este de 20 de milioane de euro, potrivit mediafax.ro.

Lucrările de restaurare ale Palatului Știrbey vor urma linia proiectelor H Victoriei 109 și H Victoriei 139. Imaginea exterioară a clădirii va fi complet restaurată, fațadele edificiului urmând a fi readuse la aspectul inițial, iar imaginea interioară va fi reconstituită conform planurilor istorice, cu respectarea, în limita posibilităților tehnologice, a tehnicilor și materialelor tradiționale. Palatul Știrbey se întinde pe o suprafață construită la sol de 776 de metri pătrați și o suprafață construită desfășurată de 2.933 de metri pătrați. Întreaga clădire va fi restaurată și reconsolidată, inclusiv elementele decorative exterioare. După reintroducerea în circuitul public, interiorul clădirii va găzdui o galerie high-end pentru mărci premium cu renume internațional, dar și un spațiu modern destinat unor evenimente culturale si expunerii lucrărilor de artă semnate de artiști contemporani, români și internaționali, pe care dezvoltatorul o va pune, cu titlu pro-bono, la dispoziția acestora din urmă.

„Palatul Știrbey este o proprietate cu o valoare arhitecturală inestimabilă. Încă din faza de prospectare a pieței am fost fascinați de stilul neoclasic ascuns în spatele elementelor stilistice exterioare și interioare ale clădirii - astăzi în paragină – și care, fără cuvinte, ne spun povești despre istorie, serate elegante și evoluția unei națiuni. Planurile proiectului au drept epicentru prezervarea farmecul istoric al acestei clădiri emblematice. În acest sens, adițional restaurării clădirii palatului, avem în plan și reedificarea de la zero a corpului circular ce, în trecut, era destinat remizei de trăsuri. Avem convingerea că revitalizarea Palatului și reintroducerea sa în circuitul cormercial va aduce un capital important de imagine Bucureștiului, nu doar la nivel comunitar, ci și la nivel internațional. Bineînțeles, o construcție atât de importantă precum Palatul Știrbey nu putea fi reintrodusă în circuit fără a avea în vedere susținerea culturii și respectiv a talentelor locale, motiv pentru am decis să dedicăm artei una dintre anexele clădirii”, a declarat Yitzhak Hagag, Chairman and Board Controller Hagag Group.

Istoricul proprietății datează din ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, iar între 1849-1856 palatul devine reședință domnească. Cele mai ample modificări se aduc proprietății în perioada 1881-1891 când arhitectul Frederich Hartmann semnează proiectul de transformare a fațadelor palatului, așa cum sunt ele păstrate astăzi. Hartmann este responsabil, de asemenea, și de proiectul de construcție al corpului semicircular destinat remizei de trăsuri, demolat ulterior.

HAGAG Development Europe este un dezvoltator imobiliar specializat în proiecte rezidențiale și comerciale în România. Compania este implicată în achiziționarea, dezvoltarea și renovarea unor imobile și proiecte care implică mai mult de 200 de milioane de euro investite în zonele istorice și de dezvoltare ale Bucureștiului.