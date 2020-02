Hagi a LUAT FOC: Trebuia sa fim mai responsabili. E inadmisibil sa ratam cat am ratat

Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat duminică seară, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-2, că formaţia sa a avut multe ocazii pe care le-a ratat, ceea ce este inadmisibil.

“Trebuia să fim mult mai atenţi la golul doi. Am avut ocazii multe dat câteodată aşa e fotbalul. În general cred că am făcut un meci destul de bun, mai mult curaj trebuia. Trebuia să fim mult mai responsabili maii ales în partea a doua, mult mai atenţi să nu ne facă contraatac. Mai bună construcţie, mai multă personalitate pe faza ofensivă, atât le reproşez. În atac e inadmisibil să ratăm cât am ratat. Greşeala a fost să nu fim atenţi la contraatacul lor”, a spus Hagi pentru posturile care transmit Liga I.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii I, în care constănţenii au condus cu 1-0.

FC Viitorul a deschis scorul prin Iancu, în minutul 17. Pentru Universitatea Craiova au marcat Niţu ’25 şi Mihăilă ’82.