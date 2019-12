Hagi, despre marele derby dintre Barcelona și Real Madrid: 'Nu pot ține cu niciuna dintre echipe. Am evoluat pentru amandoua'

Gheorghe Hagi a vorbit, marți, la conferința de presă premergătoare partidei cu Gaz Metan Mediaș, despre ”El Clasico”, marele derby dintre Barcelona și Real Madrid. Hagi a menționat că nu poate ține cu una dintre echipe, întrucât a evoluat pentru amândouă, potrivit Mediafax.

”Corazon partido. Nu se poate, nu pot să mă schimb. Nu mai am nici vârsta. Am făcut în aşa fel încât să mă împart pentru amândouă. E una dintre marile lucruri cu care mă mândresc: am jucat pentru ambele echipe. Să le cunosc ca şi cluburi, să cunosc ce înseamnă exigenţa maximă, dusă la extrem, unde colegul tău, prietenul tău, fratele tău, trebuie să concurezi cu el că altfel îţi ia locul. Acest spirit mi l-au dat ei. Întotdeauna să încerc să fiu cel mai bun din lume, să cred în mine, să concurez. Acolo nu ai cum să te relaxezi o oră, un minut, că vine celălalt şi-ţi ia locul. Cine ajunge în acele două case unde ideea lor e să fii cel mai bun, înveţi maxim. Eu am avut acest privilegiu să fiu acolo şi le mulţumesc că datorită lor sunt mai bun sau sunt foarte bun”, a declarat Gheorghe Hagi, tehnicianul Viitorului.

Partida Barcelona – Real Madrid, din etapa 10 din LaLiga, se joacă miercuri, de la 21:00.