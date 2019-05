Hai la vot! Avem formidabila sansa sa ramanem in istorie ca "generatia care a oprit coruptia"

Uniunea Europeana a adus pacea pe teritoriul european, iar noi suntem datori sa o mentinem. Romania a luat de la UE peste 50 de miliarde de euro, in timp ce a dat sub 18 miliarde. Datorita UE cetatenii romani pot sa studieze, sa munceasca, si sa se stabileasca in orice tara din Uniune. Cei care nu participa la acest scrutin faciliteaza aparitia unor lideri incompetenti, populisti sau eurosceptici gata sa distruga tot ceea ce s-a construit bine in Europa. Inclusiv pacea.