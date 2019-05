Hai la vot! Ca sa nu avem nevoie de "parola" sa intram in Europa

Ca romani, traim intr-un iures politic care de peste doi ani ne macina viata privata si profesionala de zi cu zi. Asistam neputinciosi la modul in care o gasca de corupti nu guverneaza, nu administreaza si nu arata pic de responsabilitate pentru noi, insa am inceput cu totii sa constientizam si sa ne dam seama ca ceea ce se intampla in Romania nu mai este pentru si despre noi, cetatenii, ci numai despre interesul lor si despre o capturare a tarii si a viitorului nostru. In acelasi timp, insa, ne ...