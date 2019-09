Hai sa radem de Razvan Timofciuc! Cat de PENIBIL poate fi consilierul ZERO al Iasului! Judecatoarea s-a aratat socata de incapacitatea lui de a asimila informatii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Razvan Timofciuc, samantarul numarul 1 al Iasului a ajuns sa cada intr-un ridicol grobian. Un obisnuit al raspandirii de informatii false, consilierul zero al Iasului face valva in social media cu un subiect, pe atat de ridicol, prin prisma faptului ca situatia este una foarte clara si concisa, pe atat de legal. Consilierul PNL Iasi face mare valva in social media in legatura cu o hotarare de consiliu local care, dupa spusele lui, este ilegala. Judecatoarea a ras de el si i-a atras atentia ca Razvan Timofciuc se face de rusine in sala de judecata si ca nu stie absolut nicio lege. Judecatoarea i-a recomandat ca data viitoare sa vina insotit de un avocat si sa nu se mai faca de ras, in fond, este o sala de judecata, nicidecum o scoa ...