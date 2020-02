Haideti sa nu mai haidem! USR cu pene

Alegerile anticipate in Romania, conform prevederilor in vigoare, nu prea pot fi realizate fara riscuri constitutionale decat in doua situatii politice autentice: fie un acord al unei majoritati care sa isi asume transparent acest obiectiv, astfel incat sa nu aiba cine sa reclame existenta unui conflict de natura constitutionala, fie o criza politica reala, in care presedintele sa incerce in mod real vreme de 60 de zile investirea unui guvern, dar sa nu reuseasca pentru ca structura ...