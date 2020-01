Hakan Sukur, cel mai mare fotbalist al Turciei, a ajuns șofer de Uber: Erdogan l-a NENOROCIT

Hakan Sükür (48 de ani), cel mai mare fotbalist din istoria Turciei, a fost nevoit să părăsească țara din cauza regimului condus de Tayip Recep Erdogan. Fostul mare fotbalist este acuzat că a completat cu Fetullah Gulen și este considerat trădător de către regimul de la Ankara.

În prezent, Sukur este sofer de UBER în Washington și vinde cărți într-o librărie, asta pentru că nu-și poate valorifica bunurile din Turcia.

Hakan Șukur a acordat un interviu cotidianului german Bild, unde a vorbit despre situația incredibilă în care a ajuns: "Erdogan mi-a luat totul. Mi-a luat dreptul la libertate, nu m-a lăsat să mă exprim, nu mi-a dat dreptul să muncesc. Am câteva apartamente în Turcia, dar nu pot să le închiriez. Toți chiriașii care au încercat să stea acolo s-au trezit cu amenințări. Și eu am fost păzit pentru o perioadă după ce m-am mutat aici, am avut sprijinul autorităților.

Am ajuns la fundul sacului, trebuie să muncesc în fiecare zi. Eu iubesc Turcia, dar sunt inamicul politicii eronate", a spus Hakan Șukur.