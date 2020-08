Halep, catre organizatorii Praga Open: "Ati reusit sa ne faceti sa ne simtim in foarte mare siguranta, chiar daca m-am plictisit foarte mult in camera, zece zile"

Simona Halep i-a laudat pe organizatorii Praga Open, dupa ce a castigat trofeul, precizand ca s-a simtit in siguranta la competitia din capitala Cehiei, dar a recunoscut ca s-a plictisit in camera, unde a fost izolata pe perioada turneului, din cauza masurilor sanitare luate in urma pandemiei de coornavirus.