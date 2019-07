Halep, de neoprit! Simona o invinge categoric pe Azarenka si se califica in optimi! Cu cine joaca mai departe

Simona Halep 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, reusind o victorie extrem de convingatoare in fata bielorusei Victoria Azarenka (29 de ani, 40 WTA), scor 6-3, 6-1. Aveam motive sa ne temem ca Simona are probleme fizice? Da, aveam, raportandu-ne la ultimele doua meciuri in care Halep a avut emotii cu Sasnovich si Buzarnescu. Era Azarenka o adversara de speriat? Da, era, avand in vedere istoricul ei, dar si raportandu-ne la cat de bine a inceput meciul. Dupa cateva minute, Simona era condusa cu 1-3, iar semnele nu erau deloc unele incurajatoare. Azarenka, o adevarata masinarie de tenis atunci cand nivelul ei se afla la cote maxime, a inceput part ...