Halep, dupa calificarea in finala de la Dubai: Zi de zi imi ridic nivelul

Simona Halep se simte bine la Dubai, turneu la care s-a calificat în finală, şi spune că zi de zi devine mai bună, informează news.ro. „Mi-a plăcut mult, a fost un meci extraordinar, cred că am jucat cel mai bun meci de când am venit aici. Îmi place să joc la Dubai. Am luptat pentru […]

