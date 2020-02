Halep: E special ca am castigat al 20-lea titlu din cariera in 2020

Simona Halep, locul 2 şi favorită numărul 1, a declarat, sâmbătă seară, la festivitatea de premiere după victoria de la Dubai, că este un lucru special că a obţinut al 20-lea titlu din carieră în anul 2020. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”E special că am câştigat al 20-lea titlu din carieră în 2020. Mi-am dorit mult să câştig acest turneu, am simţit că devin mai bună pe zi ce trece. Să joci cu o adversară atât de tânără e o provocare mare întotdeauna. Vreau s-o felicit, a jucat fantastic şi acest meci, şi întreg turneul. Simt că îmbătrânesc, iar să joc azi împotriva ei mi-a dat puţină putere. Am simţit că încă pot câştiga aceste meciuri. Are un viitor mare, să fie încrezătoare, că se descurcă bine. Ador să joc la Dubai, am simţit că e săptămâna mea. La finalul meciului picioarele mele erau foarte obosite. Sunt mândră că am luptat din greu şi am acest trofeu pentru a doua oară”, a spus Simona Halep, la festivitatea de premiere, conform digisport.ro. Simona Halep, locul 2 şi favorită numărul 1, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Dubai pentru a doua oară în carieră, reuşind să obţină al 20-lea titlu în circuitul WTA. Ea s-a impus în faţa sportivei Elena Ribakina din Kazahstan, locul 19 WTA, scor 3-6, 6-3, 7-6 (7/5). (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.