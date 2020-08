Halep, inaintea primului turneu: Sunt putin stresata, dar sunt 100% convinsa ca trebuie sa joc

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, înaintea participării la primul său turneu de la întreruperea competiţiilor din cauza pandemiei de coronavirus, că este puţin stresată, dar este convinsă în proporţie de 100% că trebuie să joace la Praga, potrivit Agerpres.

"Aştept să înceapă turneele. Sunt însă puţin stresată, dar cred că o să fie bine. Am făcut testul (n.r. - COVID-19), am primit rezultatul ieri, este negativ, bineînţeles. Azi când voi ajunge acolo voi mai face un test şi până vine rezultatul voi sta în cameră. Pot apărea oriunde cazuri, dar nu vreau să gândesc negativ, vreau să văd partea bună, faptul că putem juca turneul. A fost o decizie de moment faptul că am renunţat la Palermo şi am acceptat să joc la Praga. Am crezut că e mai bine nu joc la Palermo, nu eram poate pregătită mental. Acum însă sunt mai bine şi sunt 100% convinsă că trebuie să joc", a afirmat Halep.

"Nu am nici cea mai mică idee cum va fi fără spectatori. Eu nu am jucat încă fără spectatori, dar voi vedea săptămâna aceasta şi sper să nu fie atât de ciudat. Ar fi plăcut într-un fel să se difuzeze şi la tenis ambianţă audio ca la fotbal. Sper să fie cât de cât o atmosferă ... chiar nu ştiu cum va fi, e ceva nou pentru mine. O să joc şi la dublu pentru că am nevoie de meciuri oficiale şi orice meci e binevenit", a adăugat ea.

Numărul 2 WTA a menţionat că pauza competiţională prelungită provocată de pandemie a avut şi o parte bună. "Revenirea pe teren a fost destul de grea, pentru că am stat vreo două luni fără tenis. Dar a fost şi bine. Am stat acasă, m-am odihnit. Aveam mare nevoie de o pauză totală pentru că au fost ani de zile în care am jucat săptămână de săptămână. A fost bine, am luat partea pozitivă, am stat cu familia şi prietenii, m-am reîncărcat. Pentru toată lumea acest an e foarte greu, dar o să ne acomodăm şi sper să fie mai bine".

Întrebată dacă va va merge să joace vreun turneu pe continentul american, jucătoarea română a răspuns: "Nu ştiu încă dacă merg în Statele Unite, însă în condiţiile de acum, nu. Tot timpul sănătatea este mai importantă decât un clasament. Nimeni nu poate judeca pe altcineva când ia o decizie strict personală. Probabil că pentru unii contează şi clasamentul, nu ştiu... Dar pentru mine contează să fim sănătoşi şi să putem să jucăm turnee".

Simona Halep va participa la turneul de tenis de la Praga, dotat cu premii în valoare totală de 202.250 de dolari şi programat în perioada 10-16 august.