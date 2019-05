Halucinant! A rapit o gravida, i-a fost sfartecat burta, i-a luat copilul si a omorat-o

Savanna Marie, o fata in varsta de 22 de ani, a fost rapita din cauza propriului sau copil. Acesteia i-a fost sfartecata burta, apoi invelita in plastic si aruncata in rau. Familia si rudele sunt indurerate si in stare de soc, nestiind cine ar putea omori cu sange rece.

Savanna Marie Greywind, in varsta de 22 de ani, mai avea o luna si nastea, insa, pe 19 august aceasta a disparut de acasa. Trupul neinsufletit al fetei a fost gasit in Dakota de Nord, pe Red River.

Politia spune ca trupul sau era imbracat in plastic si intepenit intr-o buturuga. Este foarte posibil ca aceasta sa fie victima "rapitorilor pantecelor", care jefuiesc copiii nou nascuti si apoi le omoara mamele.

La cateva zile dupa ce a fost descoperit trupul Savannei, politistii au gasit un copil nou-nascut in apartamentul vecinei Savannei.

Brooke Lynn Crews, in varsta de 38 de ani, si William Henry Hoehn, in varsta de 32 de ani, vecinii Savannei, au fost arestati, spun The Sun.

Copilul a fost luat pentru a se face testarea ADN-ului, pentru a dovedi ca este copilul Savannei.

Cele doua persoane arestate si-au recunoscut fapta, iar acum politistii isi formeaza scenariul pentru a vedea in ce conditii burta femeii a fost sfartecata.

