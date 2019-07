HALUCINANT! Apelul dat de Alexandra s-a produs JOI la ora 14.00!! Motivul pentru care politistii nu au intervenit imediat pentru salvarea adolescentei rapite

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Motivul pentru care politistii nu au intervenit imediat pentru salvarea adolescentei rapite si care ulterior a fost ucisa in Caracal este greu de explicat, mai ales ca surse judiciare, dar si un avocat, au declarat pentru „Adevarul“ ca ofiterii erau perfect acoperiti din punct de vedere legal sa intervina. Expertii in Drept sunt de parere ca daca ar fi existat indiciile comiterii unei infractiuni sau ca viata unei persoane ar fi fost pusa in pericol, asa cum au declarat mai multe surse pentru „Adevarul”, atunci politistii ar fi avut voie sa intervina in locuinta suspectului. „Atunci cand exista indicii ca viata unei persoane este pusa in pericol nu este nevoie de un mandat de perchezitie, ...