HALUCINANT! Jandarm acuzat ca exploata SEXUAL minore

Un jandarm din Suceava este acuzat ca a exploatat sexual doua fete de 15 ani. Mai mult, denuntatorul sustine ca nu ar fi actionat singur, ci impreuna cu iubita sa. Fetele erau convinse sa vina in locuinta celor doi, unde intretineau relatii intime cu diversi clienti contra-cost. In urma plangerilor depuse, jandarmul si-a dat demisia si este cercetat acum sub control judiciar. Pedofilul care a cumparat un copil de 13 ani cu 1.500 lei, condamnat Parintii jandarmului din Suceava, acuzat de trafic de minori, abia isi gasesc cuvintele. ''Nu imi vine sa cred. Da, doamne, sa nu fie adevarat! Dar totusi fum fara foc nu prea iese'', a spus tatal jandarmului care a racolat doua adolscente pe ...