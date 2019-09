HALUCINANT! O invatatoare i-a atacat pe doi elevi, in varsta de sase ani, cu spray lacrimogen

clasa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O invatatoare a fost arestata preventiv pentru 24 de ore dupa ce a atacat doi copii, in varsta de sase ani, cu spray lacrimogen. Este vorba despre Luminita F., in varsta de 43 de ani, din municipiul Satu Mare, care a castigat recent concursul de profesor suplinitor la scoala din comuna Santau. In cursul zilei de miercuri, 11 septembrie, un cadru didactic a atacat cu spray lacrimogen doi elevi de la clasa pregatitoare pe motiv ca ar fi fost agresata. EXCLUSIV! Un pedofil care actiona in zona Dacia, lasat sa plece la munca! Nu s-a putut abtine si le-a atins in zonele intime in plina strada! Elevii au fost preluati imediat de conducerea scolii si dusi la dispensarul medical din localitate, dupa care a ...