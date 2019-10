HALUCINANT! O romanca a plecat pentru un trai mai bun in Italia, dar afost maltratata si umilita timp de 11 ani de iubitul italian

romanca maltrata in Italia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O romanca de 55 de ani a fost maltratata timp de 11 ani de iubitul ei italian, in varsta de 58 de ani. Barbatul a fost arestat in Santa Maria di Licodia, o localitate din Sicilia. Femeia si-a facut curaj abia acum sa povesteasca experienta traumatizanta prin care a trecut. Conform Giornale Di Sicilia, femeia a fost violata in repetate randuri, batuta, amenintata si supusa unor umilinte greu de imaginat. S-a aflat motivul pentru care a fost ucisa sportiva romanca din Zaragoza Romanca a povestit ca era obligata sa mearga la camp sa munceasca de dimineata pana seara, dormea intr-un garaj neaerisit si era amenintata cu moartea ca daca nu trece pe numele barbatului pensia incasata pentru ...