HALUCINANT: Procurorii acuza parinții fetiței de 8 ani, luata cu forța de Poliție, ca o lipseau de libertate

Un caz cu adevărat halucinant a avut loc la Baia de Aramă, în județul Mehedinți. Procurorii, însoțiți de 3 mașini pline cu polițiști și mascați au mers să ridice o fetiță de doar 8 ani.

Fetița era dată în plasament unei familii, dar Curtea de Apel Craiova a decis că fetița trebuie să meargă la o altă familie adoptivă, din SUA. În momentul în care au venit să ridice fetița, procurorii și polițiștii s-au lovit de opoziția micuței, care plângea și se ținea de piciorul celei căreia îi spune mamă de la vârsta de un an și două luni.

Fetița repeta la nesfârșit ”Mami, nu vreau să plec! Mami, nu vreau să plec”. Conform legii, cei care au venit să preia fetița erau obligați să întrebe minorul dacă respinge respectiva familie și își dorește să plece. Nu doar că nu au făcut asta, dar au luat fetița cu forța și aceasta s-a lovit cu capul de asfalt.

Părinții acuză faptul că fetița este dată unei familii din SUA, care a plătit mită 30.000 de dolari, asta pentru că este compatibilă cu unul dintre copiii lor actuali, care are nevoie de un rinichi.

Procurorii acuză familia din România că au ținut copilul în mod ilegal și l-au lipsit de libertate, asta în condițiile în care se vede clar că fetița nu dorea să plece.

„Este vorba despre o fetiță de opt ani, care a fost predată părinților adoptivi, deci erau părinții fetiței, potrivit deciziei Curții de Apel Craiova. Se fac cercetări într-un dosar al Parchetului Curții de Apel Craiova, pentru infracțiunea de lipsire de libertate în mod ilegal, deocarece doamna care ținea fetița nu mai era asistent maternal și o ținea acolo fără nicio calitate și în mod ilegal. De aceea s-a făcut această percheziție. S-a luat fetița și s-a predat părinților. A fost examinată de medicii de la Medicina Legală Craiova. Părinții sunt români, stabiliți în America. Este vorba despre o decizie a Curții de Apel Craiova, din 2019, prin care se încuviințează adopția acestei fetițe în favoarea soților", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Tena Tulitu, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mehedinți susțin că nu au fost informați că fetița va fi luată cu mascații din casa în care a locuit de la vârsta de aproximativ un an.

„Direcția nu a fost informată cu privire la preluarea minorei. Noi tot ce am aflat este din spațiul public și nu ni s-a solicitat prezența în cadrul operațiunii, nu am fost informați cu privire la preluarea minorei de astăzi. Cazul este cunoscut, pentru că, în data de 23 aprilie 2019, s-a încuviințat adopția minorei spre o familie, persoane care au devenit părinții minorei și singurele îndreptățite să exercite drepturile și obligatiile părintești. Noi, până de curând, am acționat raportat la circumstanțele cauzei și am luat în considerare interesul superior al copilului, adică am mai fost să preluăm copilul, cu reprezentanți din cadrul direcției, dar nu s-a preluat, pentru că minora nu a vrut să meargă, mai departe noi nu știm ce s-a întâmplat astăzi, noi nu avem informații oficiale cu ceea ce s-a întâmplat astăzi. Până în aprilie era la un asistent maternal profesionist, avea un an și câteva luni fetița când a fost luată în asistență maternală. Nu era înfiată, era în plasament la asistent maternal profesionist", a declarat, pentru MEDIAFAX, Oana Lazăr, psiholog în cadrul Biroului Adopții și Postadopții, din cadrul DGASPC Mehedinți.

Momentul în care mascații au intrat în casa din Baia de Aramă și au luat fetița a fost filmat de familia care a crescut-o. În imagini se observă cum copila refuză să meargă cu oamenii legii și strigă "mami, nu vreau să plec!".

Și vecinii au fost revoltați de această situație.

„Așa se face legea? Cu forța? Nici criminalii nu sunt luați cum luați fetița aceasta!", le-a reproșat o femeie luptătorilor de la Serviciul pentru Acţiuni Speciale.

Asistentul maternal a mai crescut o fetiță pe care a avut posibilitatea să o și înfieze. Cele două surori au fost despărțite cu greu de anchetatori.