HALUCINANT! Un elev de 11 ani a ajuns cu mana rupta dupa ce a fost batut si batjocorit de elevii sai

Un elev in varsta de 11 ani a ajuns acasa cu mana rupta dupa ce a fost batut si batjocorit de colegii sai de clasa. Incidentul ar fi avut loc in pauza, iar familia baiatului spune ca nu este prima data cand se intampla. Desi conducerea Scolii Gimnaziale nr. 1 din comuna bihoreana Viisoara a fost informata printr-o scrisoare de tratamentele la care este supus copilul, dar nimeni nu a facut nimic. SCANDALOS! Trei minori dintr-un centru de plasament, sechestrati si batuti de un barbat In plus, acum cand elevul a ajuns acasa muscat de umar si cu mana rupta, sora lui s-a dus sa stea de vorba cu diriginta clasei, dar raspunsul a fost halucinat: "daca nu si-a rupt ea mana, nu este o problema".