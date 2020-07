Hamilton spune ca nu le-a cerut pilotilor din Formula 1 sa ingenuncheze

Pilotul britanic al echipei Mercedes, Lewis Hamilton, a declarat că nu le-a cerut celorlalţi "driver-i" din Formula 1 să îngenuncheze la Marele Premiu al Austriei, prima etapă a sezonului 2020, care a avut loc, duminică, la Spielberg, potrivit news.ro.

"Nimeni nu ar trebui să fie forţat într-un scenariu în care trebuie să îngenuncheze. Niciodată nu am propus şi cerut nimănui să pună genunchiul pe pământ. Niciodată nu am adus în discuţie asta. A fost menţionată de F1 şi GPDA (n.r. - Asociaţia piloţilor din F1). Sebastian Vettel şi Romain Grosjean au întrebat piloţii şi au fost mai mulţi care au spus că nu ar face-o. Sunt cu adevărat recunoscător pentru cei care au făcut-o împreună cu mine. Este un mesaj puternic, dar indiferent că îngenunchezi sau nu îngenunchezi, asta nu va schimba lumea. Este o problemă mai mare decât asta. Fiecare a avut dreptul la propria alegere personală şi asta am simţit că trebuie să fac. Nu vreau ca oamenii să se simtă forţaţi. Vreau ca oamenii să fie entuziasmaţi că fac parte din schimbare", a spus pilotul în vârstă de 35 de ani, potrivit mirror.co.uk.

Gestul de a pune un genunchi pe pământ a apărut în NFL, când jucătorul Colin Kaepernick a îngenuncheat în timpul intonării imnului naţional al SUA pentru a atrage atenţia asupra problemelor legate de egalitatea rasială şi de brutalitatea poliţiei. De atunci, gestul a fost adoptat în timpul protestelor globale faţă de rasism, provocate de moartea în custodia poliţiei a bărbatului afro-american neînarmat George Floyd, în luna mai.

Hamilton a precizat că a vorbit cu Kaepernick pe această temă în urmă cu câţiva ani şi că şi-a propus să concureze la Marele Premiu al SUA cu o cască care să reflecte sprijinul său: "Aveam o cască roşie cu numărul lui în partea de sus. Dar atunci am fost redus la tăcere şi am spus să nu îl susţin, ceea ce aş spune că regret."

Lewis Hamilton nu a dezvoltat subiectul, dar o sursă apropiată lui a declarat pentru BBC Sport că decizia sa de a nu purta acea cască în cursa de la Austin, Texas, s-a bazat pe sfaturile că, dacă va face acest lucru, ar putea avea probleme cu intrarea în SUA, unde petrece mult timp. Echipa

Mercedes şi-a schimbat nuanţa maşinilor de la argintiu la negru în acest sezon, pentru a susţine diversitatea şi lupta împotriva rasismului, iar F1 şi FIA au lansat o acţiune pentru creşterea egalităţii în sporturile cu motor.

Hamilton a abordat, de asemenea, confuzia dintre sloganul "Black Lives Matter", pe care l-a purtat pe un tricou înainte de cursă, şi organizaţia politică cu acelaşi nume, care a provocat controverse în ultima săptămână, cu tweet-uri despre Palestina şi despre tăierea fondurilor poliţiei.

"Anumiţi oameni fac mesajul mai politic decât este. Există Black Lives Matter UK care a vorbit despre mai mullte probleme politice. Dar oamenii de la mitinguri şi oamenii care mărşăluiesc luptă pentru o singură cauză şi asta este pentru egalitate. Nu este un lucru politic pentru ei. Când port tricoul, asta este ceea ce susţin. Nu susţin neapărat mişcarea politică. Aceasta este ceva complet diferit, de aceea este important să încercăm să le păstrăm separat", a afirmat singurul pilot de culoare din F1.

Înaintea cursei de la Spielberg, piloţii de Formula 1 s-au adunat pe linia de start, pentru a-şi arăta angajamentul în favoarea luptei împotriva rasismului.

Purtând tricouri negre cu mesajul "End Racism (n.r. - Sfârşit rasismului)", şase piloţi, Charles Leclerc, Max Verstappen, Carlos Sainz, Danil Kvyat, Antonio Giovinazzi şi Kimi Raikkonen, au rămas în picioare şi 14 au îngenuncheat, în semn de sprijin pentru mişcarea Black Lives Matters, în timpul unui moment de reculegere. Hamilton a purtat un tricou negru, inscripţionat cu Black Lives Matters.

"Sunt foarte angajat în favoarea egalităţii şi luptei împotriva rasismului. Dar cred că fiecare are dreptul de a se exprima la un moment dat şi într-un mod care i se potriveşte. Nu voi îngenunchea astăzi, dar respect şi susţin alegerile personale pe care fiecare pilot le face #WeRaceAsOne #EndRacism", a explicat Verstappen.

"Cred că mai mult contează faptele şi comportamentele în viaţa noastră de zi cu zi, decât gesturi formale care ar putea fi considerate controversate în unele ţări. Nu voi îngenunchea, dar acest lucru nu înseamnă deloc că sunt mai puţin angajat decât alţii în lupta împotriva rasismului", a spus, la rândul lui, Leclerc.

Hamilton a ocupat locul 4 în cursa austriacă, după coechipierul său, finlandezul Valtteri Bottas, care a trecut primul linia de sosire, după monegascul Charles Leclerc (Ferrari), clasat al doilea, şi după britanicul Lando Norris (McLaren-Renault).