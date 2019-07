Hamza, fiul lui Osama ben Laden a fost Ucis

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Statele Unite au obtinut informatii care arata ca militantul terorist Hamza ben Laden, fiul fostului lider al retelei Al-Qaida, Osama ben Laden, a murit, afirma oficiali americani citati de NBC News. Oficialii citati nu au oferit detalii despre circumstantele mortii lui Hamza ben Laden, unul dintre liderii retelei teroriste Al-Qaida. Nu este clar daca Statele Unite implicate in moartea liderului terorist. Departamentul de Stat american a anuntat in februarie o recompensa de un milion de dolari pentru localizarea lui Hamza bin Laden, descris drept "un lider Al-Qaida in ascensiune care a proferat amenintari la adresa Statelor Unite si a aliatilor". Armata SUA continua vanatoarea! Ce tinte si-au ales Daca ti ...