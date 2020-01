Handbal feminin: Suspendari de cel putin sase luni in cazul de dopaj de la Corona Brasov (surse)

Handbalistele echipei Corona Braşov, suspectate că au folosit o procedură interzisă de regulamentele antidoping, vor primi suspendări de cel puţin şase luni, şi asta datorită faptului că au recunoscut că au folosit terapia cu laser intravenos, pentru că regulamentul Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) prevede pedepse de patru ani, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. "Pentru manipularea sângelui, categorie la care se încadrează ele, AMA/WADA spune clar, patru ani de suspendare, şi nu acceptă mai puţin de un an. Dar este posibil ca ele să primească sub un an, se încearcă 6 luni, pentru că nu au ascuns procedura. Niciuna dintre ele nu a ascuns că ar fi făcut această procedură, deci există această scuză, să spunem aşa, nu au ştiut la ce se expun, au fost de bună credinţă. Vom vedea ce va fi, pe 15 ianuarie va avea loc un nou termen al Comisiei de Audiere, care este independentă şi e formată din persoane cu specialitate juridică. Singura instituţie care poate colabora cu această comisie este AMA/WADA. Mai sunt de audiat martori, nu i-am audiat pe toţi. Nu pot spune clar când se va da o decizie, e posibil ca la jumătatea lunii februarie", a declarat sursa citată. Sportivele care s-au autodenunţat, declarând că au fost supuse terapiei cu laser intravenos, interzisă de regulamentele internaţionale, vor beneficia cel mai probabil de clemenţă din partea membrilor comisiei: "Unele sportive au făcut autodenunţ şi vă daţi seama că e posibil să beneficieze de o sancţiune mai mică. Dar ce e clar, sancţiuni vor exista cu siguranţă, nu există varianta fără sancţiune. Bineînţeles că după anunţul sancţiunilor ele vor avea şi posibilitatea de a le ataca la TAS". Naţionala feminină de handbal a României ar fi avut mai mult de suferit în cazul în care ANAD nu ar fi făcut public cazul înaintea Campionatului Mondial din Japonia. "Bineînţeles că exista riscul ca naţionala de handbal să aibă mai mult de suferit de pe urma acestui caz. Păi gândiţi-vă când a făcut ANAD anunţul (n.r. - Agenţia Naţională Anti-Doping)? Dacă l-ar fi făcut după începerea Campionatului Mondial, şi fetele ar fi jucat, toate rezultatele ar fi fost anulate. Acum nu mai există riscul ca naţionala să aibă de suferit pentru că, din câte ştiu eu, niciuna dintre jucătoare nu a efectuat proceduri de manipulare a sângelui înainte de meciurile de calificare. Dar riscul a fost foarte mare. Vă daţi seama, te poţi gândi la orice, spre exemplu, Cristina Laslo a ajuns la naţională în 2019, a avut un an de excepţie", a mai spus sursa citată. Cea mai mare vină în acest caz ar aparţine doctorului echipei, care ar fi trebuit să cunoască prevederile internaţionale sau ar fi trebuit să se documenteze, a mai spus sursa respectivă: "Păi în primul rând doctorul echipei ar fi trebuit să cunoască aceste reguli, sau măcar să se documenteze. Apoi de vină a fost şi clinica medicală respectivă unde au avut loc procedurile, dar şi jucătoarele. Sunt jucătoare care au evoluat în meciuri internaţionale, la echipa naţională, care au avut de-a face cu antidopingul. Puteau să dea un telefon şi să întrebe 'Laserul intravenos e periculos?'. Şi i s-ar fi zis cu siguranţă că nu e permis. Şi mai sunt de vină şi cei din conducerea clubului, pentru că nu s-au interesat. Ba mai mult s-au folosit bani publici pentru a face contract cu clinica pentru aceste proceduri". La jumătatea lunii noiembrie a anului trecut, jucătoarele echipei Corona Braşov au fost implicate într-un caz de dopaj după ce au efectuat la clinica IOMED Clinique terapia cu laser de joasă frecvenţă, interzisă de regulamentele Agenţiei Mondiale Antidoping. Ulterior, Comisia Centrală de Disciplină a Federaţiei Române de Handbal a suspendat provizoriu 18 jucătoare de la Corona Braşov, suspectate că ar fi folosit terapia cu laser intravenos, interzisă de regulamentul antidoping. Bianca Bazaliu, Daciana Hosu şi Cristina Laslo au fost suspendate începând cu data de 25 noiembrie, Eliza Iulia Buceschi, Daria Bucur, Ana Maria Lopătaru, Natasa Nolevska, din 26 noiembrie, Sorina Maria Tîrcă, Marilena Alexandrina Neagu, Mihaela Diana Popescu, Elena Andreea Pătuleanu, Ivona Pavicevic, Viktoriya Tymoshenkova, Andreea Elisa Chiricuţă, Andreea Georgiana Ciuciulete, Elaine Gomes Barbosa, Alicia Maria Gogîrlă, din 29 noiembrie, iar Claudia Eugenia Lăcătuş şi Oana Maria Căprar, din 3 decembrie. Mai târziu, comisia a decis să ridice suspendările jucătoarelor Andreea Elisa Chiricuţă şi Alicia Maria Gogîrlă, după ce a rezultat că acestea nu au făcut terapie cu laser intravenos. Clubul Corona Braşov a fost exclus din grupele Cupei EHF de Federaţia Europeană de Handbal (EHF), dar şi din Liga Naţională. Naţionala României va participa în luna martie la turneul preolimpic din Muntenegru, alături de echipa ţării gazdă, de Norvegia şi Coreea de Nord. AGERPRES/(A, AS - autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) CSM Corona Brasov / Facebook