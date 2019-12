Handbal: HC Dobrogea Sud joaca astazi cu Steaua la Constanta

Meci greu, determinare maximă! Jucăm cu Steaua, acasă, în Sala Sporturilor, și aveți toate motivele să veniți să-i vedeți pe băieții noștri! Echipa merge bine și are șansa de a încheia turul pe locul 4 dacă învinge Steaua. Antrenată de Sandu Iacob, echipa din capitală are în componență câțiva jucători cu mare experiență: Stavrositu, Humet, Mihalcea, Florea, Aslanian, Johansson și Krsto Milosevic. Alături de ei, brazilienii Da Silva lși Valadao, dar și mai tinerii Constantina și Burlacu, alcătuiesc o echipă redutabilă. HCD nu are probleme de lot, iar George Buricea este pregătit să joace încă o dată cu ambiție și orgoliu împotriva fostei sale echipe, se arată pe site-ul official al HC Dobrogea Sud.