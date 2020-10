Handbal masculin: Dinamo a debutat cu stangul in grupele EHF European League, 25-27 cu Sporting

CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de echipa portugheză Sporting Lisabona, cu scorul de 27-25 (16-15), marţi seara, în Sala Dinamo, la debutul său în Grupa B a competiţiei masculine de handbal EHF European League. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Dinamo a avut controlul jocului în prima repriză, în care a condus la două (8-6) şi trei goluri (10-7, 11-8, 12-9, 13-10), dar înainte de pauză lusitanii au reuşit să întoarcă scorul pe fondul unor ratări ale dinamoviştilor, astfel că la pauză oaspeţii au avut avantaj minim, 16-15. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Sporting şi-a mărit avansul în debutul părţii secunde, la 18-15, şi a rămas la cârma, cu două-trei goluri în plus, până în min. 50, când Dinamo a reuşit egalarea, 23-23. Dinamo a mai condus o singură dată, cu 24-23, dar două eliminări în două minute (Savenco şi Mousavi) au întors din nou soarta meciului, Sporting marcând de patru ori la rând, pentru 27-24 pe tabelă. Dinamo a mai înscris o dată, dar Sporting a câştigat fără emoţii, cu 27-25. Valentin Ghionea, venit de la Sporting înaintea acestui sezon, a fost cel mai bun marcator al lui Dinamo, cu 8 goluri. Pentru Dinamo au mai marcat Amine Bannour 5 goluri, Ante Kuduz 4, Octavian Bizău 3, Mihai Asoltanei 3, Stefan Vujic 1, Mohamed Mamdouh Ashem Shebib 1. Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Pedro Veitia Valdez 6, Carlos Ruesga Pasarin 5, Frankis Carol Marzo 4, Salvador Salvador 3. Jens Schoengarth 3, Darko Djukic 3, Arnaud Bingo 1, Dmitro Doroşciuk 1, Tiago Rocha 1. Au arbitrat austriecii Christoph Hurich şi Denis Bolic, iar delegat EHF a fost românul Alin-Sergiu Cîrligeanu. Marţi vor avea loc şi celelalte partide din grupă, Tatran Presov - USAM Nîmes Gard şi Fuchse Berlin - IFK Kristianstad. Dinamo va juca meciul următor pe 27 octombrie, în deplasare, cu IFK Kristianstad. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO Dinamo a intrat direct în grupe, iar Sporting a trecut de HC Dobrogea Sud în turul al doilea preliminar, după 27-27 la Constanţa şi 22-21 la Lisabona. În ediţia trecută a Ligii Campionilor, Dinamo a eliminat-o pe Sporting în play-off, după 26-25 la Lisabona şi 26-24 la Bucureşti, calificându-se în premieră în optimile de finală, dar restul sezonului a fost anulat din cauza pandemiei. AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO