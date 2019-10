Handbalista Iulia Curea a facut anunțul șocant: Cand se va retrage din activitatea sportiva

Iulia Curea a anunțat, miercuri, că este foarte posibil ca anul următor să se retragă din activitatea sportivă, potrivit Mediafax.

”Cred că va fi ultimul meu an, la anul probabil mă voi retrage de pe terenul de handbal, de pe parchet, ca şi jucătoare. Îmi doresc să rămân în club, îmi doresc să rămân alături de echipă, îmi doresc să rămân în continuare să pot transmite informaţiile pe care le deţin şi de care avem nevoie, de care o echipă are nevoie”, a declarat Curea la Zoom Sport.

Un mare scandal stă să BUBUIE în PNL: favorit de pe lista cu miniștri din cabinetul Orban, denunțat la DNA

”Mie îmi place să trăiesc în moment, să fac tot ce pot acum, în momentul de faţă, să mă gândesc că totuşi mai am câteva luni. E un sezon destul de greu şi îmi doresc din tot sufletul să ajungem la Final Four. Am timp să mă gândesc după, deci nu am o presiune pe ce voi face după. Sunt deschisă şi accept orice provocare", a mai spus handbalista.

Iulia Curea, aripa stângă a echipei CSM București, a mai evoluat, în trecut, și pentru Oltchim Râmnicu Vâlcea. Jucătoarea a adunat 88 de prezențe la naționala României, pentru care a marcat 213 goluri.